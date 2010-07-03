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19:08

Названа причина перераспределения голосов Белоруссии на "Евровидении"

за рубежом культура

19:08

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В финале "Евровидения" голоса Белоруссии перераспределили из-за того, что Минск нарушил правила конкурса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU).

Отмечается, что аудиторы одобрили объединенный результат. Его использовали для определения того, кому должны быть распределены голоса Белоруссии.

Перед финалом международного конкурса белорусское жюри дисквалифицировали за разглашение информации о том, кому оно отдало баллы в первом полуфинале.

Во время объявления результатов представитель республики все же вышел в эфир, рассказав, как проголосовала его страна. Исполнителю от России Сергею Лазареву баллов не присудили.

По мнению продюсера Виктора Дробыша, EBU нанес "огромный урон отношениям России с Белоруссией", заставив объявить результаты в последний момент. Теперь Дробыш собирается судиться с организацией.

Победа в "Евровидении" досталась представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу. Он был фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса. Поехавший на "Евровидение" во второй раз Сергей Лазарев вновь занял третье место, заявив о предвзятом отношении к России.

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за рубежом культура

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