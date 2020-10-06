Вокалист Little Big впервые стал отцом

Фото: instagram.com/lissoff

Вокалист группы Little Big и солист группы Jane Air Антон Лиссов впервые стал отцом. Об этом сообщает "Газета.ру".

В публикации в личном Instagram-аккаунте Лиссов рассказал, что его сын родился 23 сентября. Его назвали Антоном.

"Самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, – это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве", – написал артист.

По словам музыканта, он готов успокаивать ребенка по ночам.

На своей избраннице Анжелике Ивановой Лиссов женился в марте 2020 года. Пара успела сыграть свадьбу до пандемии коронавируса.

В конце августа о разводе объявили солист группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, которая выступает под псевдонимом Tatarka. Прусикин и Смелая отметили, что в семье накопились проблемы и взаимные претензии. По их словам, они не готовы продолжать "уживаться" друг с другом.