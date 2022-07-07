В Кремле не знают о черных списках артистов – Песков

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о существовании внутреннего черного списка российских артистов, передает "Газета.ру".
Так он прокомментировал вопрос журналистов, связанный с заявлением группы Little Big о том, что в стране якобы есть черные списки, из-за которых их концерты в России стали невозможны.
"Нет, мне не известно ничего об этом. Черные списки есть у правоохранительных органов, это списки тех, кто нарушает законы страны", – пояснил представитель Кремля.
В июне российская группа Little Big объявила, что покинула Россию и базируется в Лос-Анджелесе.
До этого певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Причиной стала ее позиция по специальной военной операции на Украине.
В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о недопустимости "охоты на ведьм" в отношении артистов и деятелей культуры из-за их отношения к спецоперации РФ на Украине. Так парламентарий отреагировала на предложения ввести законодательные ограничения для выступивших против спецоперации на Украине отечественных артистов.
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