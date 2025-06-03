Экс-советник представительства РФ при ООН в Женеве Бондарев обжаловал статус иноагента

Фото: АР (Борис Бондарев признан в РФ иноагентом)

Бывший советник представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев, признанный в РФ иностранным агентом, подал иск к Минюсту, чтобы оспорить свой статус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд, куда поступил соответствующий иск.

Дата судебного заседания по делу бывшего дипломата назначена на 6 июня.

Бондарев был признан Минюстом иностранным агентом 14 февраля. По информации ведомства, экс-советник представительства России при ООН распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике, а также недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Он выступал против спецоперации на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной.