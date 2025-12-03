Форма поиска по сайту

03 декабря, 21:09

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, что предпочитает лыжи

Фото: Москва 24

Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24 рассказал, что предпочитает лыжи, а не коньки.

"Я стараюсь уже не рисковать такими экстремальными видами спорта. Будем кататься на лыжах", – добавил мэр.

Собянин также отметил, что в Москве до 2030 года создадут свыше 500 километров трасс с искусственным оснежением. По его словам, они появятся в шаговой доступности практически в каждом округе.

Мэр уточнил, что такие трассы будут освещены. Там будут работать раздевалки и прокат инвентаря.

Кроме того, в ближайшие 3 года в столице возведут 160 спортивных объектов, в том числе 30–40 объектов реновации старых действующих арен и спорткомплексов.

мэр Москвыспорт

