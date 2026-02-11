Форма поиска по сайту

11 февраля, 13:08

Происшествия

СК потребовал арестовать пособников покушения на генерала Алексеева

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Следственный комитет России потребовал арестовать пособников покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктора и Павла Васиных. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, слова которой приводятся в канале ведомства в мессенджере МАХ.

Соответствующее ходатайство было направлено в Замоскворецкий суд Москвы.

Параллельно с этим правоохранители продолжают следственные и оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления и установки его организаторов, добавила Петренко.

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Все участники действовали по заданию СБУ.

Исполнителем преступления был Любомир Корба, прошедший стрелковую подготовку в Киеве. Он установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения мужчина проник в жилое здание, дождался свою жертву на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Генерал был госпитализирован. По данным СМИ, он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Корба был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию 8 февраля. В тот же день в Москве арестовали Виктора Васина. Оба фигуранта признали свою вину. Спустя время был задержан еще один соучастник покушения – сын Васина Павел. Он обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия.

Четвертой фигуранткой стала Зинаида Серебрицкая. Ее роль заключалась в передаче исполнителю ключа от входной двери в подъезд, где произошло нападение. Установлено, что она покинула территорию России за день до совершения преступления.

"Новости дня": задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

