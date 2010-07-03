Раскрыто содержание доклада о причинах падения Boeing 737 MAX

Эксперты, которые расследуют крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии, убеждены, что причиной катастрофы стал сбой системы. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Прежние выводы специалистов подтвердили данные с "черных ящиков" лайнера. Согласно данным с бортовых самописцев, у самолета сломалась система под названием Maneuvering Characteristics Augmentation System. Она выравнивает его положение в воздухе, слегка направляя воздушное судно вниз. Именно эту функцию ранее обещала доработать компания Boeing.
Из-за конструктивных особенностей во время полета Boeing 737 MAX немного задирает нос. Это может грозить потерей скорости и крушением. Систему MCAS придумали, чтобы это исправить.
Программа ориентируется на показания датчиков об угле между направлением движения самолета и тем, куда направлен его нос. По мнению экспертов, сбой датчика мог привести к тому, что система направила самолет к земле раньше, чем пилоты смогли среагировать.
Официальное оглашение итогов расследования намечено на ближайшие дни.
Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines упал 10 марта после вылета из Аддис-Абебы. Погибли 157 человек, включая трех россиян. Это крушение стало вторым за последние полгода для самолетов этого типа: прошлой осенью в Индонезии разбился 737 MAX авиакомпании Lion Air.
После трагедии в Эфиопии ряд стран, в том числе и Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями. Кроме того, поставки лайнеров были приостановлены.
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