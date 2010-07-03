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17:21

Названы сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Эфиопии

происшествия за рубежом

17:21

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Фото: ТАСС/AP/Mulugeta Ayene

До шести месяцев займет опознание погибших при крушение Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководство Ethiopian Airlines.

Отмечается, что свидетельства о смерти родственники жертв получат через две недели. А вот получения результатов ДНК-экспертизы им придется ждать до полугода.

Сейчас французские специалисты продолжают изучать "черные ящики" с борта рухнувшего самолета, чтобы выяснить причины трагедии. Об этом их попросили власти Эфиопии. Во Францию бортовые самописцы доставили 14 марта.

В минувшее воскресенье самолет Ethiopian Airlines, выполнявший рейс Аддис-Абеба – Найроби, упал в 60 километрах к востоку от эфиопской столицы. Погибли 157 человек, включая троих россиян.

Катастрофа в восточной Африке стала вторым крушением Boeing 737 MAX 8 за пять месяцев. В конце октября 2018-го такой же лайнер потерпел крушение после вылета из Джакарты.

После крушения лайнера в Эфиопии небо для Boeing 737 MAX начали закрывать по всему миру. Спустя четыре дня после катастрофы такое же решение приняли и в России. Вопросы с уже заказанными самолетами Росавиация оставила авиакомпаниям.

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