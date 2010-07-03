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15:43

Вопросы с заказами Boeing 737 MAX оставят авиакомпаниям

транспорт

15:43

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Фото: ТАСС/AP Photo/Elaine Thompson

Российские авиакомпании будут решать вопросы с Boeing 737 MAX самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

Ситуацию с уже заказанными самолетами руководитель ведомства отнес к коммерческим деталям.

"Все аспекты коммерческих соглашений нам неизвестны, но наверняка там содержатся какие-то аспекты, связанные с форс-мажором, еще с чем-то. Каждая компания будет самостоятельно решать", – заявил Нерадько.

В минувшее воскресенье Boeing 737 MAX 8, принадлежавший Ethiopian Airlines, разбился спустя шесть минут после взлета недалеко от эфиопского Дэбрэ-Зэйта. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

Это не первое крушение воздушного судна данной модели. Пять месяцев назад разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Небо для Boeing 737 MAX ранее закрыли в США, Китае и странах Евросоюза. 14 марта полеты этих самолетов запретили и в России.

После трагедии в Эфиопии капитализация Boeing снизилась на 26,6 миллиарда долларов. На торгах фондовой биржи Нью-Йорка акции компании подешевели на 6,15%.

Ранее представители S7 Airlines заявили, что заменили Boeing 737 MAX самолетами Airbus A320 и Boeing 737-800 NG.

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ

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