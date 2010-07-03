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10:54

Черные ящики Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж

за рубежом транспорт

10:54

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Фото: ТАСС/AP/Mulugeta Ayene

В Париж отправили на расшифровку бортовой самописец и регистратор полетных данных разбившегося в воскресенье самолета Boeing 737 MAX 8.

"Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB) отправила регистратор полетных данных (FDR) и речевой самописец (CVR) в Париж для проведения расследования", – говорится в сообщении компании Ethiopian Airlines в Twitter.

Boeing 737 MAX разбился 10 марта в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после вылета. Погибли 157 человек из 35 стран. В их числе трое россиян.

После авиакатастрофы ряд стран отказались от воздушных судов Boeing 737 MAX. Об отказе заявили власти США, Китая, Индонезии, Великобритании, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии, Австралии, Марокко, Бразилии, Аргентины, Австрии, Ирландии и Монголии.

Страны Евросоюза приостановил полеты Boeing 737 MAX над своей территорией.

Черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправят во Францию

за рубежом транспорт

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