Россиян предупредили о возможной отмене зарубежных рейсов Boeing 737 Max

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В ряде стран мира возможны отмены и задержки авиарейсов из-за закрытия воздушного пространства для Boeing 737 Max. Об этом граждан РФ предупредили в департаменте ситуационно-кризисного центра российского МИД.

В министерстве напомнили, что полеты данного типа самолетов запретили в Египте, Ираке, Кувейте, Ливане, Марокко, Омане, Турции и ОАЭ.

10 марта Boeing 737 Max 8, принадлежавший Ethiopian Airlines, упал недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Катастрофа унесла жизни 157 человек, включая троих россиян. Это уже второе крушение с самолетами данной модели. Первое произошло в Индонезии в конце октября.

После случившегося небо для Boeing 737 MAX закрыли в США, Китае и странах ЕС.

14 марта аналогичное решение приняли и в России. В Росавиации заявили, что авиакомпании сами решат, как быть с заказами Boeing 737 MAX.

