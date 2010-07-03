Опубликована фотография черного ящика разбившегося Boeing 737 MAX

Фото: BEA

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации опубликовало снимок черного ящика с разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX.

На фото показан сильно поврежденный корпус устройства красного цвета. В бюро отметили, что технические работы по расшифровке начнутся в пятницу, 15 марта.

Изначально бортовые самописцы должны были доставить в Германию, однако специалисты отказались изучать их данные, заявив, что не имеют на это технических возможностей.



10 марта пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. Погибли 157 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Из-за крушения небо для Boeing 737 MAX закрыли в США, Китае и странах Евросоюза. 14 марта полеты этих самолетов запретили и в России.