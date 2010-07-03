Завершено финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

В США протестировали Boeing 737 MAX с новым программным обеспечением, сообщает "Мир 24". В финальном испытании приняли участие технические и проектные руководители авиакомпании, которые находились на борту воздушного судна.

По словам представителя Boeing Денниса Меленберга, официальное техническое летное испытание с обновленным ПО завершено. "Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", − отметил он.

Накануне Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предварительно одобрило обновленную систему маневрирования MCAS для Boeing 737 MAX. Как говорится в докладе ведомства, летчикам разрешено проходить дополнительную компьютерную тренировку с MCAS. Сроки сертификации самолетов пока не указаны. При этом в Ethiopian Airlines заявили, что последними поднимут Boeing 737 MAX в воздух после проверок.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На его борту находились 157 человек, включая троих россиян. Самолет той же модели потерпел крушение 29 октября 2018 года. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек. После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа.