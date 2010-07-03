В США предварительно одобрено новое ПО для Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предварительно одобрило для полетов обновленную систему маневрирования MCAS для Boeing 737 MAX, передает News.ru.
В докладе ведомства говорится, что теперь летчики могут проходить дополнительную компьютерную тренировку с MCAS. При этом сроки сертификации самолетов пока не заявлены.
Отмечается, что ФАУ признало "операционно годным" обновление для системы MCAS, сбой которой привел к авиакатастрофам в Эфиопии и Индонезии. После этих происшествий многие авиакомпании отказались от сотрудничества с корпорацией Boeing.
Ранее сообщалось, что корпорация признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS.
По некоторым данным, речь идет о сбое, который представляет критическую угрозу для безопасности полетов. Именно из-за этого в Boeing не смогли в установленные сроки предоставить обновление ПО на рассмотрение Федеральному авиационному управлению США.
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