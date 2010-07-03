Boeing признала наличие еще одного сбоя ПО на самолетах 737 MAX

Корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS, сообщает газета The Washington Post.
В компании рассказали, что принимают меры для того, чтобы полностью избавиться от этой проблемы, назвав ее незначительной. Они также уточнили, что у них уже есть решение.
По некоторым данным, речь идет о сбое, который представляет критическую угрозу для безопасности полетов. Именно из-за этого в Boeing не смогли в установленные сроки предоставить обновление ПО на рассмотрение Федеральному авиационному управлению США.
Ранее генеральный директор Boeing Деннис Меленберг признал, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на бортах обоих самолетов Boeing 737 MAX, потерпевших крушение за последние пять месяцев.
Пассажирский лайнер, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, упал 10 марта через шесть минут после взлета. Погибли 157 человек, включая троих россиян. Это катастрофа стала второй с самолетами данной модели за пять месяцев. Ранее разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
После трагедии ряд стран закрыли небо для Boeing 737 MAX 8. Аналогичное решение приняли и в России. Кроме того, четыре авиакомпании РФ приостановили закупку самолетов.
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