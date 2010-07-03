Ethiopian Airlines последними поднимут Boeing 737 MAX в воздух после проверок

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В Ethiopian Airlines заявили, что их компания последней возобновит полеты на Boeing 737 MAX 8. Это произойдет только после того, как производитель обновит ПО и докажет безопасность воздушного судна, сообщил РИА Новости региональный менеджер компании в России Йитбарек Нема.

По его словам, для возобновления полетов на Boeing 737 MAX 8 необходимо одобрение всех регуляторов − не только Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), но и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и других международных организаций. "Мы будем последними, кто поднимет этот самолет в воздух", − подчеркнул представитель перевозчика.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт 10 марта. На его борту находились 157 человек, включая троих россиян. Самолет той же модели потерпел крушение 29 октября 2018 года. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 до завершения расследования. 14 марта Росавиация также закрыла небо для самолетов этой модели.