Китай приостановил выдачу сертификатов летной годности Boeing 737 Max 8

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Китай с 21 марта приостановил прием заявок на сертификацию летной годности самолетов Boeing 737 Max 8.

"Управление гражданской авиации Китая на днях направило уведомление различным авиакомпаниям о решении приостановить выдачу сертификата летной годности самолетам Boeing 737-8", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Такое решение, пояснили сотрудники управления, было принято из-за сомнений в том, что лайнеры этой модели безопасны для полетов.

В ведомстве напомнили о двух авиакатастрофах, которые произошли с Boeing 737 Max 8 при схожих обстоятельствах и с разницей менее чем в пять месяцев. Расследование причин крушений продолжается, а проблема в устройстве самолетов пока не устранена, отметили китайские специалисты.

Утром 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. Самолет той же модели потерпел крушение 29 октября 2018 года. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек. По словам министра транспорта Эфиопии, анализ данных бортовых самописцев лайнера Ethiopian Airlines показал "отчетливые сходства" между двумя крушениями. К таким выводам пришли следователи из Эфиопии и США, уточнил министр.

После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны начали закрывать воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил, что приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8, пока не будут обнародованы результаты расследования.

14 марта Росавиация также закрыла небо для Boeing 737 MAX. Четыре российские авиакомпании: UTair, "Уральские авиалинии", "Победа" и S7, – приостановили закупку Boeing 737 MAX.