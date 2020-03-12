Саудовская Аравия предложила ЕС нефть по 25 долларов за баррель – СМИ

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Саудовская Аравия предложила втрое увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене сильно ниже, чем у России, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Агентство сообщает, что сейчас европейский рынок становится самой важной сферой интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.
Отмечается, что предложения от королевства уже получили несколько европейских нефтеперерабатывающих заводов и компаний.
Кроме того, Saudi Aramco получила разрешение нарастить производственные мощности до 13 миллионов баррелей в сутки.
6 марта страны ОПЕК+ не договорились об изменении и продлении параметров сделки о сокращении добычи нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.
На фоне этой информации произошел обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.
Ранее Bloomberg назвал четыре преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией. Среди них гибкая налоговая система и плавающий курс рубля.