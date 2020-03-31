Нескольких членов СФ не пустят в зал заседаний без результатов теста на коронавирус

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совете Федерации нескольких сенаторов не пустят в зал из-за того, что у них нет результатов теста на коронавирусную инфекцию. Речь идет о четырех парламентариях, которые не могут принять участие в заседаниях, передает Агентство "Москва" заявление председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

По его словам, сенаторы, находясь в своих кабинетах, смогут высказать свою позицию при голосовании.

"Я знаю, что один точно не успел просто привезти справку, сдал тест сегодня утром", – сказал Тимченко. В результате парламентарии, не успевшие предоставить тест, примут участие в дистанционной работе.

Известно, что во вторник в верхней палате парламента пройдет внеочередное заседание.

Согласно информации ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах.

Ранее член Совфеда опроверг возможное сокращение рабочих мест из-за коронавируса.

Помимо того, в Совете Федерации поддержали введение льгот для пенсионеров на налог со вкладов.