Член Совфеда опроверг возможное сокращение рабочих мест из-за коронавируса

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Сокращения рабочих мест из-за коронавируса не будет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, если людей отправят в отпуск или самоизоляцию, все рабочие места сохранятся, передает Агентство "Москва".

"Никаких сокращений не планируется и не будет. Потому что очень важна социальная составляющая, это делается не потому, что хотят кого-то убрать, сократить, а для сохранения здоровья людей", – заявил Джабаров в ходе видеоинтервью на тему "Как эпидемия коронавируса может повлиять на устойчивость Евросоюза?".

Он отметил, что необходимо не поддаваться панике. "Страшнее паники нет ничего, когда она начинается, разум перестает работать", – резюмировал сенатор.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил руководителям предприятий о недопустимости увольнения сотрудников под предлогом ситуации с распространением COVID-19. Он подчеркнул, что отдельно правительство будет следить за переводом на удаленный режим.

Кроме того, кабмин будет реагировать на жалобы на задержку зарплат. Премьер-министр рассказал, что на портале онлайнинспекция.рф создали сервис, где сотрудники и работодатели могут найти интересующую их информацию и получить консультацию.

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