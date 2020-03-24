Член Совфеда опроверг возможное сокращение рабочих мест из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сокращения рабочих мест из-за коронавируса не будет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, если людей отправят в отпуск или самоизоляцию, все рабочие места сохранятся, передает Агентство "Москва".
"Никаких сокращений не планируется и не будет. Потому что очень важна социальная составляющая, это делается не потому, что хотят кого-то убрать, сократить, а для сохранения здоровья людей", – заявил Джабаров в ходе видеоинтервью на тему "Как эпидемия коронавируса может повлиять на устойчивость Евросоюза?".
Он отметил, что необходимо не поддаваться панике. "Страшнее паники нет ничего, когда она начинается, разум перестает работать", – резюмировал сенатор.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил руководителям предприятий о недопустимости увольнения сотрудников под предлогом ситуации с распространением COVID-19. Он подчеркнул, что отдельно правительство будет следить за переводом на удаленный режим.
Кроме того, кабмин будет реагировать на жалобы на задержку зарплат. Премьер-министр рассказал, что на портале онлайнинспекция.рф создали сервис, где сотрудники и работодатели могут найти интересующую их информацию и получить консультацию.
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников полагает, что гостиничному бизнесу грозит крах. Он добавил, это касается всей сферы, а не отдельной категории отелей. Убытки мирового туризма оценил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
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