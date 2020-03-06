Как оформить больничный из-за коронавируса и что грозит за побег с карантина

В Москве введен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Теперь после возвращения в Россию из эпидемиологически опасных стран жители столицы должны будут сообщить о поездке и провести в самоизоляции две недели. Рассказываем, как оформить больничный на дому, в каком объеме он будет оплачен и можно ли избежать карантина.

Кого отправляют на карантин по коронавирусу?

Во всех аэропортах столицы установлены медицинские посты. Как сообщает Мосгорздрав, всем гражданам, прибывающим из Китая, Южной Кореи и Ирана, выдаются постановления о карантине, фиксируются их контактные данные, делается фотография. Независимо от наличия симптомов, у таких пассажиров берется анализ на коронавирусную инфекцию.

У тех, кто прибывает из Италии, измеряется температура и собираются контактные данные для оценки состояния их здоровья. Если обнаружены симптомы заболевания, у них берется проба на коронавирус.

Те, кто прибыл из других стран с опасной эпидемиологической обстановкой, включая Испанию, Францию, Германию и другие, должны сообщить о своем прибытии на территорию Москвы по горячему телефону департамента здравоохранения города Москвы +7 (495) 870-45-09 и оформить больничный лист. Также необходимо уведомить своего работодателя о нахождении в режиме самоизоляции. Полный список зараженных стран по состоянию на 6 марта можно посмотреть здесь.

Как оплачивают нахождение на карантине?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Если ваша работа не связана с обязательным нахождением на рабочем месте, то можно договориться с начальством работать удаленно. Обсудите режим "удаленки" в устном формате либо подпишите дополнительное соглашение к трудовому договору о надомной работе. Во втором случае у вас будут письменные гарантии о сроках и условиях такого режима. Например, взаимная договоренность о том, что у вас есть 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными.

Если у вас нет возможности работать удаленно, в режиме самоизоляции вам положено пособие по нетрудоспособности. Российские работодатели будут оплачивать больничный лист из-за карантина так же, как и по болезни. Объем выплат зависит от стажа работы:

- при стаже менее пяти лет вам заплатят 60% от среднего заработка;

- от пяти до восьми лет – 80%;

- больше восьми лет – 100%.

Страховой стаж рассчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам и информации о начисленной зарплате из Пенсионного фонда России. При этом учитываются все периоды официальной занятости, поэтому даже с учетом перерыва в несколько лет суммироваться будет весь опыт, указанный в трудовой книжке.

Для расчета среднего заработка учитываются все выплаты (оклады, премии и бонусы) за последние два года, на которые уплачивались страховые взносы в ПФР, даже если вы меняли места работы в течение этого времени.

Как получить больничный через курьера?

Собянин: находящиеся на карантине смогут получить больничный с курьером

Москвичи, которые оказались на карантине, могут получить больничный лист не выходя из дома. Для этого сначала необходимо оценить свое текущее состояние:

1. Если вы чувствуете себя хорошо, не нужно посещать поликлинику. Для получения больничного листа позвоните по телефону горячей линии департамента здравоохранения +7 (495) 870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит вам больничный лист на дом.

2. Если вы чувствуете недомогание, немедленно вызовите врача на дом и сообщите, какую страну вы недавно посещали.



При необходимости московские врачи могут выдать больничные листы прямо в аэропорту. Порядок выдачи больничных на дому действует до 1 апреля.

Могут ли уволить из-за карантина?

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Работодатель не может уволить сотрудника, если он находится на больничном или в отпуске. Эта норма закреплена статьей 81 ТК РФ о расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Вы можете остаться без работы, только если сама фирма прекратит свое существование.

Если вы работаете на фрилансе по договору гражданско-правового характера (ГПХ), то есть должны выполнить определенный объем работ в срок, то ситуацию с карантином можно определить как форс-мажор. Однако если работодатель будет против, то ситуацию придется разбирать через суд, который определит, являются ли обстоятельства непреодолимыми и можно ли назвать это форс-мажором.

Можно ли избежать карантина?

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Нарушение введенных в Москве эпидемиологических мер попадает под уголовную и административную ответственность, сообщил Москве 24 президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Санитарные правила и гигиенические нормативы вводятся для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Если вы их не соблюдаете, то можете попасть на штраф.





Игорь Трунов президент Союза адвокатов России В соответствии со статьей 6.3 КоАП РФ невыполнение этих правил или противоэпидемических мероприятий предполагает наложение административного штрафа для граждан от 100 до 500 рублей.

Должностные лица в этом случае будут оштрафованы в размере от 500 до 1000 рублей. Юрлица – от десяти до двадцати тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Трунов также сообщил, что в случае, когда из-за несоблюдения вами санитарно-эпидемиологических норм пострадали другие люди, может быть применена статья 236 УК РФ.

"Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом от 80 тысяч рублей или обязательными исправительными работами на срок до 360 часов. Если деяние по неосторожности повлекло смерть человека, то лишением свободы до пяти лет", – заключил адвокат.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. ВОЗ признала распространение инфекции чрезвычайной ситуацией. Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек

Москва принимает все возможные профилактические меры в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Сергей Собянин сообщил о том, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяются все прибывшие из Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи. В детских садах и школах у детей ежедневно измеряют температуру, у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Мэр попросил горожан соблюдать введенные ограничения и соблюдать профилактические меры.