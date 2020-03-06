В Минтруде объяснили порядок оплаты больничного из-за карантина

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Российские работодатели оплачивают больничный лист из-за карантина так же, как и по болезни, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Отмечается, что менять основы социального страхования нет оснований.

В пресс-службе пояснили, что на федеральном и региональном уровнях предприняты все меры для противодействия распространения коронавируса.

"Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в Москве в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Мэр отметил, что в настоящий момент ситуация в городе относительно спокойная. Он подчеркнул, что распространение массовой инфекции по стране удается избежать благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек.

ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах. Общее число заразившихся в мире достигло 95 333 человек.

