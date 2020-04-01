Россиянам рекомендовали не спорить с друзьями о коронавирусе

11:11
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Психолог рекомендовала россиянам не спорить с друзьями и родственниками о коронавирусной инфекции. В условиях самоизоляции это может привести к ослаблению иммунитета, передает Агентство "Москва" слова члена Федерации психологов образования РФ, кандидата педагогических наук, доцента Московского городского педагогического университета Юлии Челышевой.
По ее убеждению, споры о коронавирусе могут развить в людях чувство излишней тревожности, а также спровоцировать появление нежелательных синдромов.
"Сейчас основная задача – не усугублять подавленное состояние родных и близких, а максимально поднимать их дух. Смотреть на вещи позитивно, включать полезные передачи, читать хорошие книги и, конечно же, много шутить", – отметила Челышева.
В случае если человек подавлен, с ним необходимо больше разговаривать, чтобы узнать, что привело к такому пессимистичному настроению. После этого важно найти положительные доводы и плюсы в той ситуации, которая сложилась.
Психолог добавила, что тему коронавируса нужно и вовсе избегать в разговорах, однако если речь о нем все же зашла, то стоит воздержаться от едких замечаний и пререканий по этому поводу.
"Выслушать мнение – да, привести пару аргументов – да, посмеяться над проблемой – вполне возможно. Но ни в коем случае не доказывать свою правоту с пеной у рта, портить отношения с близкими людьми", – заключила специалист.
Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.
Кроме того, москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. Исключением для покидания квартиры являются только поход в ближайший магазин за товарами первой необходимости, в аптеку или на работу в том случае, если присутствие в офисе обязательно. Позднее подобные меры были приняты еще в ряде субъектов страны.
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