Психолог рассказала, как справиться с ковидофобией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как сохранить свое психологическое здоровье людям, которые боятся распространения коронавируса и страдают так называемой ковидофобией.

По ее мнению, важно просто понять, что в режиме самоизоляции нет ничего особенного, это часть нашей жизни.

Психолог советует ограничить количество поступающей информации. Она считает, что сейчас в информационном пространстве слишком много не только негативного, но и вредного.

"В некотором смысле ограничить себе объем информации, которую мы перерабатываем. Я призываю всех доверять только проверенным СМИ. Потому что огромное количество фейков, большое количество частных источников, людей, которые распространяют их в своих социальных сетях. Они хотят хайпануть, заработать, прославиться на этой пандемии. Надо очень выборочно относиться к информации, чтобы себя просто не загонять в угол", – считает эксперт.

Также Овчаренко считает необходимым сохранять внутреннюю дисциплину. Она пояснила, что нужно по возможности сохранить тот образ жизни, который человек вел до пандемии коронавируса. Психолог призывает не отказываться от своих привычек и не терять привязку своих действий ко времени.



Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Есть еще метафора, которую я очень люблю: "Главное – не менять пену для бритья". В любой кризисной ситуации оставить хоть что-то неизменным в своей жизни. То, что вы делали всегда, то, что всегда любили. Например, вы в одно и то же время пили кофе. Эту привычку надо сохранить, чтобы не было ощущения, что тогда было вот так, а теперь все по-другому.



Специалист считает, что сейчас человек должен понять, что дни самоизоляции ничем не отличаются от других дней, это часть нашей жизни.

"Эта та ситуация, которую мы должны принять. Смирение тут будет ключом к успеху. Вот так случилось. Не надо выпрыгивать из своих возможностей", – советует эксперт.

Она отметила фактор неопределенности, что люди не понимают, когда пандемия закончится. Психолог уверена, что на данный момент мы можем наблюдать опыт европейских стран, где пик вируса уже пройден. Овчаренко советует всегда держать в голове факт того, что заболеваемость пойдет на спад.

Накануне пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что чаще всего страхом перед распространением коронавируса, или так называемой ковидофобией, страдают люди в возрасте от 35 до 50 лет.

Такой вывод специалисты сделали после открытия в Москве службы поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин и самоизоляцию.

Ранее врач-психиатр, главный врач Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова рассказала, как перестать заедать стресс в период самоизоляции. По ее мнению, жалобы россиян на проблемы с пищевыми расстройствами вполне обоснованные. Врач считает, что люди таким образом пытаются бороться с тревожностью.