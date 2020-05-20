Рустам Солнцев прокомментировал высказывания Виктории Бони

Фото: instagram.com/rustamsolncev

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал Москве 24 новые высказывания Виктории Бони про чипирование и теорию заговора. По его словам, телеведущая посмотрела фильм, где "намешали всю эту кашу в кучу".

"Я не знаю, как ее лечить, там же Аяуаска (напиток, запрещенный в России. – Прим. ред.), она же совершенно открыто ей лечится. Я боюсь, что все наши лечения даром будут. У нее, конечно, пошел навязчивый маниакальный бред, она летает в страны Южной Америки и там проходит курсы, выпивая настои из этих трав, которые вызывают стойкие галлюцинации". – заявил он.

Рустам Солнцев выразил сожаление из-за ситуации, с которой столкнулась Боня.

"Мне очень жаль, что она скатилась до городской сумасшедшей, все вроде и неплохо было. Оказывается, вот так городским сумасшедшим можно стать на раз-два", – добавил он.

Шоумен также предположил, что Виктория Боня таким образом потеряет рекламные контракты в Instagram.

"Я не знаю, кто теперь пойдет к ней за рекламой. Викуля заделалась в мракобесы, и мне очень жаль. Она всегда, конечно, была с придурью, но сейчас эта придурь стала навязчивой, как и ее бред. Сейчас же она не может туда летать и пить вот эту Аяуаска, и сейчас у нее бесконечный отходнячек", – заметил Солнцев.

Ранее звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Боня рассказала в своем Instagram о чипировании Биллом Гейтсом населения земли. Она обвинила его в подкупе президента Мадагаскара, а королевскую семью – в злоупотреблении кровью младенцев.