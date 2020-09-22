В Минздраве сообщили об отсутствии проблем с лекарствами для онкобольных в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что пандемия коронавируса не повлияла на обеспечение онкобольных лекарствами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Не было [перебоев], пока не было. Все пока идет нормально. Мы ведем горячую линию, ни разу не слышал о перебоях с лекарствами", – отметил специалист.
В мае 2020 года Сергей Собянин заявил, что объем высокотехнологичной онкологической помощи в столице увеличился почти на треть.
Летом в НМИЦ онкологии имени Блохина открыли новое отделение – единственный в стране Центр компетенции по работе с особо сложными заболеваниями с неизвестной локализацией первичного очага.
По данным на конец августа, в Москве более 40 тысяч горожан прошли обследование в рамках акции по онкоскринингу. В столице действовала бесплатная программа по ранней диагностике ряда видов рака.
Более 40 тысяч москвичей прошли обследование в рамках акции по онкоскринингу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: