В Минздраве сообщили об отсутствии проблем с лекарствами для онкобольных в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что пандемия коронавируса не повлияла на обеспечение онкобольных лекарствами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не было [перебоев], пока не было. Все пока идет нормально. Мы ведем горячую линию, ни разу не слышал о перебоях с лекарствами", – отметил специалист.

В мае 2020 года Сергей Собянин заявил, что объем высокотехнологичной онкологической помощи в столице увеличился почти на треть.

Летом в НМИЦ онкологии имени Блохина открыли новое отделение – единственный в стране Центр компетенции по работе с особо сложными заболеваниями с неизвестной локализацией первичного очага.

По данным на конец августа, в Москве более 40 тысяч горожан прошли обследование в рамках акции по онкоскринингу. В столице действовала бесплатная программа по ранней диагностике ряда видов рака.

