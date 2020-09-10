В Москве вводятся новые алгоритмы лечения и диагностики вирусных инфекций

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Со следующей недели в Москве вводятся новые правила маршрутизации и диагностики пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы боролись с коронавирусом в весенне-летний период, когда другие инфекции затухают. Сейчас наступает совершенно другой период, когда идет объективный рост различных вирусов и инфекций. Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена, и скорой помощи. Со следующей недели мы их в полном объеме запустим", – рассказала вице-мэр.

Ракова сообщила, что новые правила включают в себя обязательное тестирование на грипп горожан с выраженными симптомами, а также отмену обязательной изоляции в течение 14 дней для москвичей с симптомами ОРВИ при отрицательном результате теста на коронавирус.

По словам Раковой, бригада скорой помощи в случае госпитализации пациента также будет проводить анализ на коронавирус, чтобы исключить возможное заражение других пациентов по палате. Она отметила, что изменения произойдут и в работе стационаров, уточнив, что они будут разделены на потоки лечения пациентов с ОРВИ, гриппом, с коронавирусом и пневмонией.

"Для того чтобы человеку поставить диагноз "пневмония COVID-19", необходимо выявить вирусную пневмонию на КТ и получить либо положительный тест на коронавирус, либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов. Так, мы будем проводить дополнительную диагностику пневмонии, чтобы правильно, точечно лечить людей", – рассказала Ракова.

По ее словам, новый алгоритм лечения позволит назначить пациентам наиболее подходящую и эффективную терапию.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

За последние сутки в столице выявили 695 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России выявлено 1 046 370 случаев COVID-19, вылечились 862 373 человека, скончались 18 263.

