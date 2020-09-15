Минздрав России утвердил новые правила проведения рентгенологических исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила проведения рентгенологических исследований, утвержденные Минздравом РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что новыми правилами впервые регламентируется деятельность центра лучевой диагностики (референс-центра).

"Положением о референс-центре рекомендовано использование телемедицинских технологий и искусственного интеллекта при проведении исследований, выдача пациентам результатов исследований в цифровом виде. Правилами рекомендуется медицинским организациям применять современные информационные технологии поддержки принятия врачебных решений, интегрированных с медицинскими информационными системами", – рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, теперь заключение рентгенологического исследования можно будет получить в электронном виде.

"Протокол исследования с согласия пациента или его законного представителя может оформляться в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи врача-рентгенолога, проводившего исследование", – добавили в пресс-службе.

Новшества позволят упростить процедуру рентген-исследований, а также сократить время ожидания результатов, считают в ведомстве.

Ранее в Минздраве РФ утвердили правила посещения пациентов, в том числе находящихся в реанимации.

Отмечается, что в реанимации могут одновременно находиться не более двух посетителей. Визиты должны осуществляться с учетом состояния пациента, гостям необходимо соблюдать противоэпидемический режим и не препятствовать оказанию медицинской помощи.

