В Москве разработали алгоритм прогнозирования заполняемости больниц

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве разработали математические алгоритмы, способные спрогнозировать заполняемость больниц до 2030 года.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в управлении коммуникаций Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения.

Директор НИИОЗММ Елена Аксенова отметила, что в городе сейчас существуют много информационных систем, в том числе и статистических. Она подчеркнула, что главной задачей организации являлось обеспечение преемственности при передаче данных между информационными системами.

"Мы разработали два математических алгоритма, которые позволяют нам сейчас проводить технически сложную работу, визуализировать ее на уровне города. Сейчас, используя этот алгоритм, мы можем с достоверностью спрогнозировать общую заболеваемость, нагрузку медицинских организаций Москвы до 2030 года", – заявила Аксенова.

Она добавила, что в столице также создали алгоритм, позволяющий рассчитать доступность медицины, исходя из транспортной доступности.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции поликлиник в Москве. Он сообщил, что в настоящий момент капитальный ремонт проводят в 37 медучреждениях. Глава города подчеркнул, что это не плановый ремонт, а полномасштабная реконструкция зданий.