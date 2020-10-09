Собянин рассказал о ходе программы реконструкции поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная городская поликлиника № 118 на юго-западе Москвы должна принять первых пациентов уже до конца 2020 года. Сергей Собянин поручил ускорить завершение реконструкции медучреждения.

Мэр отметил, что в городе продолжается масштабная реконструкция 37 городских поликлиник. Большинство из них откроют в конце этого года и начале следующего.

"Это не плановый ремонт. Это полная модернизация зданий, которые морально устарели. По сути дела меняются перекрытия, перегородки, кровля, усиливаются фундаменты, ставится новое технологическое оборудование, новая логистика", – сказал Собянин.

По словам мэра, в следующем году, несмотря на все сложности с бюджетом, начнется ремонт около 40 поликлиник. Новые технологии реконструкции позволяют выполнять работы в считанные месяцы.

"Конечно, эта задача крайне непростая, но пока строители, ремонтники справляются с ней. Будем надеяться, что вы до конца года уже примете посетителей в новом здании", – сказал градоначальник, обращаясь к главврачу поликлиники Елене Волковой.

Реконструкция поликлиники № 118 на улице Куликовской началась в феврале и должна быть завершена в октябре. На время проведения работ пациентов перевели в филиал № 6 в Южном Бутове.

В головном здании будут работать 189 человек, в том числе 59 врачей. В поликлинике планируется установить свыше 340 единиц современного медицинского оборудования.

Врачи смогут проводить нейросонографию детей первых месяцев жизни (ультразвуковое исследование головного мозга ребенка), суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг и эхокардиографию.

Для мам появятся кабинеты для обучения уходу за новорожденными и кормления грудных детей. Предусмотрены физиотерапевтический блок и дневной стационар на 20 коек.

Учреждение рассчитано на 320 посещений в смену. Здание будет полностью соответствовать новому московскому стандарту поликлиник.

В поликлиниках Москвы внедряют новый инструмент системы цифровой поддержки врачей. Сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом, улучшить ее качество, а пациенту – сэкономить время.