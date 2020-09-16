Травматолого-ортопедический корпус появится в больнице № 31

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на улице Лобачевского начнется строительство нового корпуса больницы № 31, в котором будут размещены отделения реанимации, восстановительного лечения, ортопедии, травматологии и физиотерапии. Ввод планируется в 2022 году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Новый восьмиэтажный корпус будет рассчитан на 100 коек. Также в нем разместят два операционных блока и травмпункт на 50 посещений в сутки. В здании будет установлена первая в городе роботизированная аптечная система с интеллектуальным автоматизированным хранением медикаментов", – рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Паламарчук.

Строительство планируют начать в четвертом квартале 2020 года. Сейчас идет разработка проектной документации. Уточняется, что новый корпус будет выполнен в одном стиле с основным зданием больницы. Палаты будут оборудованы санузлами, душевыми и шлюзами. Интегрированные операционные, которые расположатся на седьмом этаже, будут оснащены современным оборудованием и роботизированной техникой.

Ранее в Щербинке ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику с лучевым отделением. Она рассчитана на 520 посещений в смену взрослых и 230 детей. Кроме того, в новое здание переедет женская консультация. Благодаря вводу учреждения в городе появится более 400 рабочих мест.

Также сообщалось, что на территории Государственной клинической больницы имени Боткина построят стационарный корпус скорой помощи площадью 16 тысяч квадратных метров.