Травматолого-ортопедический корпус появится в больнице № 31

17:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве на улице Лобачевского начнется строительство нового корпуса больницы № 31, в котором будут размещены отделения реанимации, восстановительного лечения, ортопедии, травматологии и физиотерапии. Ввод планируется в 2022 году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Новый восьмиэтажный корпус будет рассчитан на 100 коек. Также в нем разместят два операционных блока и травмпункт на 50 посещений в сутки. В здании будет установлена первая в городе роботизированная аптечная система с интеллектуальным автоматизированным хранением медикаментов", – рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Паламарчук.
Строительство планируют начать в четвертом квартале 2020 года. Сейчас идет разработка проектной документации. Уточняется, что новый корпус будет выполнен в одном стиле с основным зданием больницы. Палаты будут оборудованы санузлами, душевыми и шлюзами. Интегрированные операционные, которые расположатся на седьмом этаже, будут оснащены современным оборудованием и роботизированной техникой.
Ранее в Щербинке ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику с лучевым отделением. Она рассчитана на 520 посещений в смену взрослых и 230 детей. Кроме того, в новое здание переедет женская консультация. Благодаря вводу учреждения в городе появится более 400 рабочих мест.
Также сообщалось, что на территории Государственной клинической больницы имени Боткина построят стационарный корпус скорой помощи площадью 16 тысяч квадратных метров.
Московские поликлиники переделывают под новый стандарт
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