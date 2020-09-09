Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:10

В Щербинке ввели детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену

город строительство медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Щербинке ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику с лучевым отделением, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Здание медучреждения на улице Первомайской, доме 10, возвели за счет городского бюджета", – говорится в сообщении.

Уточняется, что поликлиника рассчитана на 520 посещений в смену взрослых и 230 детей. Кроме того, в новое здание переедет женская консультация. Благодаря вводу учреждения в городе появится более 400 рабочих мест.

В детской поликлинике оборудовано отделение медицинской профилактики с кабинетами "Здоровое детство" и доврачебного приема. Также в медучреждении разместят физиотерапевтический блок, педиатрическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, хирургический блок.

Во взрослой поликлинике будет отделение врачей общей практики, отделение реабилитации, отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, дневной стационар, хирургический блок.

Также Жидкин рассказал, что в новой поликлинике оборудуют отделение лучевой диагностики, укомплектованное магнитно-резонансным томографом, цифровым флюорографом и маммографом. Оно будет доступно как для взрослых, так и для детей.

Ранее сообщалось, что на территории Государственной клинической больницы имени Боткина построят стационарный корпус скорой помощи площадью 16 тысяч квадратных метров.

На крыше здания, которое будет расположено рядом с выездом на улицу Поликарпова, обустроят вертолетную площадку.

Московские поликлиники переделывают под новый стандарт

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать