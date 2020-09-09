В Щербинке ввели детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Щербинке ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику с лучевым отделением, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Здание медучреждения на улице Первомайской, доме 10, возвели за счет городского бюджета", – говорится в сообщении.

Уточняется, что поликлиника рассчитана на 520 посещений в смену взрослых и 230 детей. Кроме того, в новое здание переедет женская консультация. Благодаря вводу учреждения в городе появится более 400 рабочих мест.

В детской поликлинике оборудовано отделение медицинской профилактики с кабинетами "Здоровое детство" и доврачебного приема. Также в медучреждении разместят физиотерапевтический блок, педиатрическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, хирургический блок.

Во взрослой поликлинике будет отделение врачей общей практики, отделение реабилитации, отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, дневной стационар, хирургический блок.

Также Жидкин рассказал, что в новой поликлинике оборудуют отделение лучевой диагностики, укомплектованное магнитно-резонансным томографом, цифровым флюорографом и маммографом. Оно будет доступно как для взрослых, так и для детей.

Ранее сообщалось, что на территории Государственной клинической больницы имени Боткина построят стационарный корпус скорой помощи площадью 16 тысяч квадратных метров.

На крыше здания, которое будет расположено рядом с выездом на улицу Поликарпова, обустроят вертолетную площадку.