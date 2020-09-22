Детскую поликлинику в Войковском районе планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Войковском районе появится детская поликлиника на 320 посещений в смену. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Трехэтажное здание расположится на Головинском шоссе, доме 6А. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации.

Подразделения и помещения поликлиники оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью с учетом потребностей маломобильных людей.

В здании предусмотрены фильтр-бокс, зоны дежурного врача, приема анализов, платных услуг, диагностики, реабилитации, а также кафе, технические помещения.

В ближайшие три года в городе построят 39 новых медицинских объектов. Строительство ведется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения города Москвы".

Ранее в Щербинке ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику с лучевым отделением. Здание медучреждения на улице Первомайской, доме 10, возвели за счет городского бюджета.

Поликлиника рассчитана на 520 посещений в смену взрослых и 230 детей. В новое здание переедет женская консультация. Благодаря вводу учреждения в городе появится более 400 рабочих мест.