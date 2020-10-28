Вирусолог допустил, что РФ вышла на плато по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирусолог Александр Лукашев допустил, что РФ вышла на плато по коронавирусу. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета при этом заявил, что во всех регионах ситуация разная.

"Но опыт показывает, что ситуация может продолжить ухудшаться. То есть не исключено, что это плато, но полной уверенности сейчас быть не может", – приводит РИА Новости слова специалиста.

Он подчеркнул, чта стабильные показатели прироста новых случаев коронавируса достигнуты благодаря принятым мерам по профилактике COVID-19. Однако при их ослаблении интенсивность распространения инфекции может увеличиться, сообщил Лукашевич.

"Поэтому, скорее всего, при поддержании текущего уровня мероприятий ситуация действительно в ближайшее время стабилизируется. Но это стабильность достаточно хрупкая", – сказал вирусолог.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус долгое время будет активным. По ее оценкам, значительная активность COVID-19 будет наблюдаться минимум еще 1,5 года.

За последние сутки в России зарегистрировали 16 202 новых случая коронавируса. Всего на территории РФ за все время пандемии выявили 1 563 976 заболевших. 1 171 301 пациент выздоровел от COVID-19, 26 935 скончались из-за осложнений, вызванных инфекцией.