Врач рассказала, как определить нехватку витаминов в организме

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Врач-иммунолог Анна Шуляева заявила, что по внешнему виду человека можно определить, страдает ли он гиповитаминозом. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист подчеркнула, что в холодные периоды года – поздней осенью, зимой и весной – в организме часто происходят различные сбои, которые свидетельствуют о нехватке витаминов.

"Если у него (человека) бледная кожа, которая к тому же склонна к различным высыпаниям, отличается сухостью, стоит насторожиться. Также негативным признаком являются сухие и ломкие волосы, которые секутся и активно выпадают. Стоит обращать внимание и на состояние ногтей – они при нехватке витаминов также сухие, слоящиеся и часто ломаются", – рассказала Шуляева.

Она добавила, что апатия, вялость, чувство слабости также свидетельствуют о недостатке витаминов.

Кроме того, по словам врача, выявить дефицит можно при помощи УЗИ. Она отметила, что в организме могут происходить изменения внутренних органов, например щитовидной железы и брюшной полости. Помимо этого, у детей до года часто происходят изменения головного мозга, добавила эксперт.

Иммунолог рассказала, что при нехватке витаминов в организме также плохо усваиваются и другие полезные вещества. Дефицит витамина D провоцирует плохое усвоение кальция, считает Шуляева.

Она добавила, что восполнить нехватку витаминов в организме можно при помощи диеты, препаратов и биологически активных добавок. При этом данный процесс лучше проводить под присмотром врача.

Ранее главный внештатный специалист – диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что в холодное время года предпочтительнее включать в свой рацион высококалорийную пищу и овощи.

Эксперт рассказал, что необязательно в это время покупать именно экзотические и несезонные продукты. Разнообразить меню можно благодаря разным сочетаниям капусты, моркови, свеклы и картофеля, пояснил эксперт. Тутельян также порекомендовал не забывать и о высококалорийной пище.

