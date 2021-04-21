Росстат сообщил о росте цен на огурцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Картофель и морковь в РФ с 13 по 19 апреля подорожали. Кроме того, помидоры снова подешевели, а цены на огурцы выросли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на морковь – на 1,7%, капусту белокочанную – на 1,6%, картофель – на 1,5%, лук – на 0,5%, яблоки – на 0,4%, огурцы – на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%", – говорится в материале.
Ранее специалисты Росстата подсчитали масштабы изменения цен на продукты питания в России за период с 23 по 29 марта. Эксперты установили, что в среднем плодово-овощная продукция подешевела на 0,2% за счет снижения цен на огурцы и помидоры – минус 5,4 и 2% соответственно.
Кроме того, с 13 по 19 апреля подорожали баранина (на 0,6%), свинина, шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин (на 0,4%), сливочное масло, жирный творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, черный чай (на 0,3%), говядина, мясные консервы, полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, карамель, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,2%).
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