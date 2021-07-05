Врач указала на заметный на лице признак холестерина

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Специалисты выявили связь между мелкими наростами на лице и повышенным уровнем содержания холестерина. Об этом сообщает издание Daily Express.

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", – рассказала врач Катарина Сванберг.

При этом новообразование следует проверить с помощью анализа крови. Существует вероятность, что холестерин будет накапливаться в артериях и закупоривать кровоток, подчеркнула специалист.

По ее словам, закупорка сосудов вне зависимости от части тела может привести к инсульту и сердечному приступу. Добиться снижения уровня холестерина в то же время можно за счет диеты и физической активности.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, представляет ли угрозу для организма повышенный холестерин. По словам эксперта, вероятно появление бляшек сосудов.

