Врач рассказал, как избежать преждевременной смерти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Кардиолог Мартин Халле рассказал, как избежать преждевременной смерти. По его словам, ключом к физическому возрасту организма является сердечно-сосудистая система, от состояния которой зависит старение, сообщает портал focus.de.
Специалист подчеркнул, что открытость и эластичность сосудов помогает питательным веществам попадать во все клетки организма. При их закупоривании образуются вредные отложения, мешающие нормальной работе всей кровеносной системы.
Халле назвал несколько факторов старения, которые отрицательно влияют на организм. По его словам, ожирение вызывает повреждение внутренних стенок кровеносных сосудов из-за того, что ткань выделяет в кровь вещества, способствующие воспалительному процессу.
Также вреден холестерин, поскольку он откладывается в сосудах, которые могут затвердевать, пояснил эксперт.
Кардиолог подчеркнул, что для сосудов опасно курение. Никотин попадает в сосуды, разрушает внутренние стенки и убивает клетки. Это может привести к образованию дыр и шрамов.
Ранее заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов предупредил, что повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте. Специалист отметил, что в первую очередь повышенное артериальное давление негативно сказывается на работе важных органов: мозга, сердца и почек.
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