Терапевт рассказала, всегда ли опасны повышенный сахар и холестерин в крови

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, представляет ли угрозу для организма повышенный холестерин.

Существует мнение, что когда его много, то это плохо, говорит врач. Однако, по ее словам, такое суждение не всегда верное. В частности, потому что холестерин нужен организму для построения клеточных мембран.

"Он входит в состав этих мембран. Холестерин участвует в синтезе желчных кислот. И хорошее действие холестерина будет заключаться в том, что благодаря ему улучшается пищеварение. Есть определенные данные, что те, у кого достаточный уровень холестерина, реже страдают от болезни Альцгеймера. Поэтому плюсов много. Вопрос в том, что это за холестерин", – объясняет Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Если у вас высокий уровень общего холестерина, то он может быть повышен как за счет плохого холестерина – так называемых липопротеинов низкой плотности, так и за счет хорошего холестерина – липопротеинов высокой плотности.

Для того чтобы понять, какой холестерин у человека преобладает, терапевт советует сдать расширенный анализ, который называется липидный спектр.

"Если ваш уровень холестерина повышен за счет липопротеинов высокой плотности, то это очень хороший прогностический признак. Значит, риск атеросклероза у вас минимален, чего мы не можем сказать о липопротеинах низкой плотности. Благодаря им развивается воспаление, формируется атеросклероз. Триглицериды – нейтральный жир – как раз виновники образования коварных бляшек на стенках ваших сосудов", – рассказывает специалист.



"Доктор 24": холестерин и глюкоза

Также у человека может быть повышен уровень глюкозы в крови, но, по словам Романенко, это не всегда говорит о сахарном диабете. Например, соответствующий показатель может повыситься из-за сильных переживаний, продолжает она.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории В таких случаях вырабатывается гормон кортизол, а он как раз может повышать уровень глюкозы. Или, допустим, вы заболели, у вас какая-то легкая простуда, вирусная инфекция. В этом случае также может быть повышен уровень глюкозы.

Для того чтобы узнать точную причину изменений, врач рекомендовала сдать уточняющий анализ: гликированный гемоглобин. Этот показатель будет характеризовать ваш уровень глюкозы в течение двух месяцев, заключила терапевт.

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