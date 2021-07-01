Терапевт рассказала, всегда ли опасны повышенный сахар и холестерин в крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, представляет ли угрозу для организма повышенный холестерин.
Существует мнение, что когда его много, то это плохо, говорит врач. Однако, по ее словам, такое суждение не всегда верное. В частности, потому что холестерин нужен организму для построения клеточных мембран.
"Он входит в состав этих мембран. Холестерин участвует в синтезе желчных кислот. И хорошее действие холестерина будет заключаться в том, что благодаря ему улучшается пищеварение. Есть определенные данные, что те, у кого достаточный уровень холестерина, реже страдают от болезни Альцгеймера. Поэтому плюсов много. Вопрос в том, что это за холестерин", – объясняет Романенко.
Для того чтобы понять, какой холестерин у человека преобладает, терапевт советует сдать расширенный анализ, который называется липидный спектр.
"Если ваш уровень холестерина повышен за счет липопротеинов высокой плотности, то это очень хороший прогностический признак. Значит, риск атеросклероза у вас минимален, чего мы не можем сказать о липопротеинах низкой плотности. Благодаря им развивается воспаление, формируется атеросклероз. Триглицериды – нейтральный жир – как раз виновники образования коварных бляшек на стенках ваших сосудов", – рассказывает специалист.
"Доктор 24": холестерин и глюкоза
Также у человека может быть повышен уровень глюкозы в крови, но, по словам Романенко, это не всегда говорит о сахарном диабете. Например, соответствующий показатель может повыситься из-за сильных переживаний, продолжает она.
Для того чтобы узнать точную причину изменений, врач рекомендовала сдать уточняющий анализ: гликированный гемоглобин. Этот показатель будет характеризовать ваш уровень глюкозы в течение двух месяцев, заключила терапевт.
Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, почему не стоит полностью отказываться от сахара. Эксперт отметила, что без него человеческий организм не может нормально функционировать. Это касается в том числе и мозга, который работает исключительно на глюкозе.
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