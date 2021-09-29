Врач рассказал, как правильно хранить урожай с дачи зимой

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что главным принципом при хранении дачного урожая овощей и фруктов в квартире является постоянство температуры. Он также добавил, что не все продукты можно замораживать на длительный срок.

"Витамины разрушаются достаточно быстро при любых изменениях температуры. Соответственно, самое важное при хранении, чтобы не было постоянных температурных перепадов", – объяснил Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Что касается самих температур, нельзя, чтобы было очень холодно или очень жарко. При высоких температурах продукты будут портиться быстрее, при очень низких – витамины могут разрушаться.

Специалист уточнил, что это правило работает одинаково для овощей и фруктов. Исключение, по его словам, составляет "шоковая заморозка" – она происходит сразу после сбора урожая и при очень низких температурах.

"При шоковой заморозке вода не образует острых кристаллов льда, она замораживается на молекулярном уровне такой структурой, которая не будет разрушать витамины. Если замораживать медленно, то витамины будут портиться", – предупреждает Арзамасцев.

При этом замораживать продукты нужно маленькими порциями, чтобы употреблять их в пищу сразу, а не вновь закладывать остатки в морозилку, советует эксперт. При регулярных разморозках и заморозках овощей и фруктов часть витаминного комплекса теряется, подчеркнул диетолог.

Ранее эксперты заявили, что замораживать дыню и арбуз не рекомендуется. Отмечается, что в морозильной камере обычного холодильника мякоть бахчевых растекается еще до заморозки, в результате чего человек получает ледяной коктейль вместо витаминного плода. По мнению эксперта, в домашних условиях арбузы и дыни лучше хранить в холодильнике не более 5–6 дней, разрезав их при этом на небольшие кусочки.