Эксперты рассказали, почему не стоит замораживать дыню и арбуз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Узбекские эксперты считают, что замораживать дыню и арбуз не желательно. Дело в том, что бахчевые – очень нежные культуры, поэтому заморозка скажется на их вкусовых качествах, передает РИА Новости.
"Арбуз, а особенно дыня – плоды с нежной мякотью. Поэтому заморозка в домашних условиях может только испортить их первоначальный вкус", – полагает узбекский биолог и агроном Фарход Валиев.
Он пояснил, что в морозильной камере обычного холодильника мякоть бахчевых растечется еще до заморозки, в результате чего человек получит ледяной коктейль вместо плода.
По мнению эксперта, в домашних условиях арбузы и дыни лучше хранить в холодильнике не более 5–6 дней, разрезав на небольшие кусочки.
"И удобно, и вкус сохраняется", – добавил Валиев.
В НИИ овощеводства, бахчеводства, картофелеводства Узбекистана рассказали, что для длительного хранения арбузов и дынь требуется резкая шоковая заморозка, осуществить которую можно только в промышленных условиях.
Однако, по мнению одного из сотрудников института, необходимость такого производства вызывает сомнения.
"Возможно, в России и нужны такие заводы, но в Узбекистане, где есть дыни, которые созревают даже в октябре, такой необходимости нет. Если только вдруг спрос на такой продукт появится", – отметил эксперт.
Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова рассказала о необычных способах употребления дыни. Ее можно сочетать со всеми продуктами, кроме свежих овощей.
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