Ученые предупредили об опасности фастфуда для мозга

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Ученые из Университета штата Огайо заявили, что пища глубокой переработки приводит к воспалительным реакциям в мозге, повышая риск потери памяти, сообщает "Газета.ру".

В ходе эксперимента ученые разделили молодых и старых крыс на три группы. Первая в течение четырех недель питалась в рамках рациона, где 54% составляли сложные углеводы, 32% – белок и 14% – жир. Вторая группа получала питание, основанное на продуктах глубокой переработки типа фастфуда или полуфабрикатов: 19,6% белка, 63,3% рафинированных углеводов, 17,1% жира. Третья группа получала аналогичную пищу, но вдобавок к ней – докозагексаеновую кислоту из группы омега-3 жирных кислот.

У пожилых крыс, которые были во второй группе, достаточно повысились показатели воспаления в мозге, а из поведенческих экспериментов выяснилось, что у животных стали видны значительные проблемы с памятью. Кроме того, они перестали реагировать на опасность, что говорило о повреждении миндалевидного тела.

Однако у пожилых грызунов из второй группы ДГК помогала в большой мере избежать негативные последствия неправильного питания.

После исследований эксперты пришли к выводу, что рекомендуется употреблять больше сложных углеводов и необработанных продуктов, а не надеяться на добавки, так как непонятно до конца, в каких дозах их безопасно пить.

Ранее специалисты из Гейдельбергского университета выяснили, какая каша помогает победить опухоли и холестерин. Последнее исследование показало, что полифенолы, которые содержатся в составе овса, обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

