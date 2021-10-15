Названа единственная каша, помогающая победить опухоли и холестерин

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Специалисты из Гейдельбергского университета выяснили, что овсяная каша может спасти от серьезных заболеваний, в том числе и от онкологии, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Последнее исследование показало, что полифенолы, которые содержатся в составе овса, обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.
Также овсянка может снизить уровень холестерина, сахара в крови и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Благодаря универсальности этой каши можно даже усилить пользу от ее употребления, положив в нее другие продукты или специи.
Отмечается, что тот, кто не любит простую кашу, может добавить в нее изюм, курагу и мед.
Ранее россиянам объяснили, чем полезна перловка. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева. Специалист пояснила, что в перловке содержится большое количество фосфора.
Эксперты рассказали, как выбрать овсянку
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