Врач рассказал, какие продукты нужно есть контактировавшим с больными COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Людям, которые контактировали с заболевшими COVID-19, нужно употреблять больше фруктов и овощей, рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять", – сказал врач.
Малышев уточнил, что контактировавшие с заболевшими должны в день съедать 400–500 граммов овощей и фруктов.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости создания общемировой платформы, в рамках которой страны могли бы оперативно обмениваться данными по борьбе с коронавирусом.
Она подчеркнула, что желает миру скорейшей победы над пандемией и отметила, что между странами не было достаточной солидарности в начале борьбы с коронавирусом.
ВОЗ не исключила возможность утечки COVID-19 из лаборатории
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: