Врач рассказал, какие продукты нужно есть контактировавшим с больными COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Людям, которые контактировали с заболевшими COVID-19, нужно употреблять больше фруктов и овощей, рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять", – сказал врач.

Малышев уточнил, что контактировавшие с заболевшими должны в день съедать 400–500 граммов овощей и фруктов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости создания общемировой платформы, в рамках которой страны могли бы оперативно обмениваться данными по борьбе с коронавирусом.

Она подчеркнула, что желает миру скорейшей победы над пандемией и отметила, что между странами не было достаточной солидарности в начале борьбы с коронавирусом.