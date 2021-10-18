Исследователи выяснили полезные для здоровья свойства кофе

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Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора во главе с доктором Шоном Гурварой выяснили, что кофе оказывает значительное влияние на здоровье кишечника. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Для изучения связи между потреблением кофеина и структурой микробиоты толстой кишки исследователи привлекли 34 участника. Их разделили на две части: с высоким потреблением кофе и низким.

У участников взяли два анализа микробной ДНК 97 образцов из различных сегментов толстой кишки. Оказалось, что у тех, кто пил кофе с большим содержанием кофеина, были более высокие уровни противовоспалительных бактерий. При этом потенциально вредные бактерии находились на низком уровне.

В результате выяснилось, что кофе может изменить микробиом кишечника и увеличить подвижность его мышц, стимулируя движения кишечника.

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