Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть раз в неделю

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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала Москве 24, что употребление морской капусты хотя бы раз в неделю поможет насытить организм йодом.
"Морская капуста содержит легкоусвояемый для нашего организма белки и углеводы, которые работают как массажная щеточка для кишечника. Этот продукт содержит безумное количество йода, во много раз превышающее суточную дозировку. Йод нужен для того, чтобы мы были работоспособны и могли противостоять вирусным нагрузкам", – рассказала Лазуренко в интервью программе "Доктор 24".
Полезно употреблять раз в неделю и чечевицу. В этом продукте, по словам эксперта, содержится большое количество клетчатки. Чечевица создает необходимые условия для всасывания продуктов в тонком кишечнике, впитывает в себя все вредные вещества и помогает выводить их из организма, объясняет врач.
Эксперт добавляет, что в чечевице содержится много витаминов группы B, которые полезны для центральной нервной системы. Кроме того, продукт является дополнительным источником хорошо усвояемого белка, говорит Лазуренко.
В семенах льна содержится очень большое количество кальция. Этот продукт можно есть для профилактики остеопороза, говорит эксперт.
"Еще семена льна создают условия для получения очень полезных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Они защищают наши сосуды, костную ткань, кишечник", – объясняет Лазуренко.
Специалист советует измельчить семена перед употреблением, поскольку оболочка у них очень плотная и кишечник не способен разорвать ее самостоятельно.
Ранее американский диетолог Триста Бест рассказала о пользе овсянки для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. По словам специалиста, овсянка не только стабилизирует уровень сахара в крови, но и на долгое время дает ощущение сытости, что очень важно при похудении.
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