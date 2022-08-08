Врач рассказала, какие продукты улучшают работу мозга после 60 лет

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Людям старше 60 лет важно включить в свой рацион жирные кислоты для поддержания когнитивных функций. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Это омега-6 и омега-3. Особую ценность представляет омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в рыбе жирных сортов – лососевые, сельдь, скумбрия", – объясняет специалист.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Еще омега-3 содержится в растительных маслах, например в льняном, соевом, в некоторых орехах, например грецких. Для поддержания мозговой активности также важен витамин D. Его источником тоже могут стать различные масла.

По словам диетолога, работу мозга в том числе улучшает и йод. "Для этого можно использовать йодированную соль. В целом даже порядка пяти граммов в день будет достаточно для того, чтобы человек получал норму по йоду", – отметила Круглова.

В рационе пожилых людей также должны быть витамины группы B, продолжила врач. "Они содержатся в цельнозерновых продуктах. Это может быть гречневая крупа, хлеб грубого помола, необработанный рис – бурый или коричневый", – советует она.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Также важны животные продукты, которые содержат витамин B12. Это могут быть молочка, яйца, рыба.

Помимо правильного рациона, пожилым людям не стоит забывать и про физическую активность. Это тоже благоприятно влияет на функции мозга, заключила специалист.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала два запретных продукта для пожилых людей. Речь идет про курагу и инжир, поскольку и то и другое имеет высокий гликемический индекс. По словам специалиста, употребление 100 граммов этих продуктов равносильно тому, чтобы съесть 11 ложек сахара.

