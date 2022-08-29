Эксперт прокомментировал продажу бургеров с мухоморами в Красноярске

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Мухоморы ни в каком виде нельзя употреблять в пищу, так как возможны последствия вплоть до смертельных. Об этом Москве 24 рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Ранее жители Красноярска заметили рекламу "магических антистресс-бургеров с мухомором", которые обещают продавать в одном из местных заведений общепита. На плакатах указано, что блюдо якобы улучшает сон, развивает креативность и помогает в профилактике COVID-19. Владельцы уверяют, что в составе нет ничего нелегального и противозаконного. Рекламой уже заинтересовались в местном управлении Роспотребнадзора, при этом глава ведомства Дмитрий Горяев уточнил, что бургер в продажу пока так и не поступил.

Дьяков подчеркнул, что ни в каком блюде мухоморы в том или ином виде не употребляются.





Максим Дьяков ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ В мухоморе три токсина, которые не разрушаются при термической обработке. Два из них разрушают клетки мозга. Третий обладает наркотическим действием: при большой концентрации он вызывает спазм мышц легких, который приводит к смерти от удушья.

"Мухоморы вообще ни в каком виде не употребляются в пищу, это нельзя делать. Есть прекрасные грибы, лекарственные. А это реклама, бабло, очень большое. Но это полное безобразие", – заключил Дьяков.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что грибы противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, есть их ежедневно нельзя и здоровым людям. Это связано с тем, что продукт вредит желудочно-кишечному тракту, предупредила эксперт.