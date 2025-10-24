HR-эксперт Маслова: open space может заряжать творческих сотрудников энергией

Фото: 123RF.com/atlasfoto

Open space может оказать продуктивное влияние на сотрудников творческих профессий или отделов продаж, поскольку фоновые разговоры и движение вокруг заряжают энергией и стимулируют активность, рассказала Москве 24 HR-эксперт Наталья Маслова.

Она объяснила, что на продуктивность сотрудников влияют дизайн офисов и обстановка. Речь идет о "гигиенических факторах" – базовых условиях, которые косвенно воздействуют на эффективность.

Важную роль играет, например, цветовая гамма: агрессивный красный оттенок может сначала бодрить и заряжать энергией, но со временем вызывает усталость и потребность в более комфортной атмосфере. Белый цвет, в свою очередь, создает ощущение легкости.

Маслова добавила, что организация пространства должна учитывать психотип сотрудника. Интровертам, которые работают с аналитикой и цифрами, нужна тишина для концентрации, поэтому для них оптимальны закрытые пространства или кабинки с перегородками.

Пространство, организованное креативно, помогает генерировать новые идеи. Эксперт указала на то, что "гигиенические факторы" часто недооценивают, несмотря на то что они играют важную роль.

"Например, как HR-специалист я обращаю внимание на организацию личного рабочего пространства. Если у сотрудника, работающего с цифрами, на столе беспорядок, это может косвенно указывать на его неорганизованность", – заключила Маслова.

