24 ноября, 20:20

Общество
Психолог Евстигнеев: "цифровая детоксикация" опасна при склонности к тревожности

Психолог рассказал об опасностях "цифровой детоксикации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Цифровая детоксикация" опасна для людей со склонностью к тревожным расстройствам, для которых тишина рискует стать триггером катастрофических мыслей и панических атак. Об этом Москве 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Ранее среди россиян стал популярным челлендж "сырая скука", при котором необходимо сидеть 15 минут в тишине, не использовать телефон, не включать музыку и ничего не делать. Некоторые стали пытаться превратить этот опыт в ежедневный ритуал.

"Для многих, часто неосознанно, постоянный информационный шум является своего рода психологической защитой, барьером от встречи с собственным внутренним хаосом. Когда этот барьер резко убирают, человек может столкнуться с тем, к чему совершенно не готов", – отметил психолог.

По словам специалиста, у тех, у кого не проработан травматический опыт, такая практика может вызвать флешбэки, а у тех, кто находится в депрессии, – усилить руминативное мышление (зацикливание человека на мыслях и поступках негативного характера. – Прим. ред.).

"Начинать стоит с очень коротких интервалов, буквально 2–3 минуты, внимательно прислушиваясь к своему состоянию. Вместо борьбы с мыслями можно мягко переключать внимание на дыхание или телесные ощущения, используя их как "якорь", – посоветовал психолог.

Также Евстигнеев рекомендовал немедленно прекратить практику, если она вызывает нарастающую панику или душевную боль.

До этого врач-психолог Софья Сулим рассказала, что объятия помогают бороться с депрессией. Это связано с тем, что во время процесса синтезируется гормон окситоцин, который действует как антистресс.

Кроме того, этот гормон помогает предотвратить риск развития заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта, а также улучшает общее состояние организма.

